صباح استثنائي في دبي.. توافد مبكر للمشاركين في قمة الإعلام العربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي أعمال قمة الإعلام العربي في دورتها الرابعة والعشرين، والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري كأكبر نسخة في تاريخ القمة.

وشهدت الساعات الأولى انطلاقة استباقية لافتة قبل أربع ساعات من الافتتاح الرسمي، حيث بادر الإعلاميون وصناع المحتوى من مختلف دول العالم ببدء جولاتهم الاستكشافية وإجراء التغطيات والحوارات والنقل المباشر، ما يعكس الاهتمام العالمي الواسع والتفاعل المبكر مع أجندة القمة.

وتكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية نظرا لحجم ونوعية المشاركة الدولية، إضافة إلى توقيتها الذي يتزامن مع تحولات ومتغيرات جيوسياسية واقتصادية وتقنية متسارعة تؤثر بشكل مباشر في قطاع الإعلام وتصيغ مستقبله.

وتشهد القمة حضورًا رفيع المستوى يتقدمه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الإمارات والعالم، من أبرزهم معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.

وتتضمن القمة هذا العام أجندة مكثفة تشتمل على 8 منتديات متخصصة، هي: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن أعمال القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى «دبي بودفست»، بالإضافة إلى استضافة منتدى «يورونيوز» في أول ظهور له خارج القارة الأوروبية.

وتتوج القمة أعمالها بتكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في يوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب «إبداع» في دورتها العاشرة، إلى جانب توزيع جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب.