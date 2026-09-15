النسخة الأكبر لـ«قمة الإعلام العربي» تنطلق اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي اليوم أعمال قمة الإعلام العربي الـ24، بدورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن ترحيب القمة بضيوفها من داخل الدولة وخارجها.

في دورة استثنائية، سواء من ناحية حجم ونوعية المشاركة، أو من حيث الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، سواء على الصعيد الجيوسياسي، أو الاقتصادي وكذلك التقني، وهي متغيرات وثيقة الصلة بقطاع الإعلام، تأثيراً وتأثراً، ما يزيد من أهمية نقاشات القمة.

وقالت معاليها: «تواصل القمة في دورتها الـ 24، ومن خلال 8 منتديات متخصصة، رسالتها في اكتشاف الطريق نحو إعلام عربي قوي ومنافس، من خلال ما تتيحه من مساحة لتبادل الأفكار والتجارب وبناء جسور جديدة للتعاون والتعرف عن قرب على تجارب عالمية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير إعلامنا العربي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا».

حضور

وتحظى قمة الإعلام العربي 2026، بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كمتحدثة رئيسية للقمة.

كذلك تحظى بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم، تضم: معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.

ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي د. علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ود. محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني.

وعلى الصعيد العربي والعالمي، يشارك في القمة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية.

وإلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وحكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، وماكا بوتشوريشفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا.

مشاركة وزارية

وفي سياق المشاركة الوزارية العربية، يتحدث أمام قمة الإعلام العربي 2026: الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين.

والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، والدكتور بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وانطلاقاً من حرص القمة على الانفتاح على أبرز التجارب الإعلامية على الصعيد العالمي، تستضيف في دورتها الحالية عدداً من قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العالمية وأشهر وجوهها، وفي مقدمتهم بول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء.

وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital العالمية، وكلاوس شترونتس، الرئيس التنفيذي ليورونيوز، وفيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، إضافة إلى مشاركة الإعلامية هالة كوراني.

ومن نجوم الفن في العالم العربي يشارك في القمة كلٌّ من الفنانين: عابد فهد، وأحمد العوضي، ونادين نجيم، ونيلي كريم، ودينا الشربيني، وكاريس بشار، وكارمن بصيبص، ويارا السكري، ويوسف الخال، ونجوم الخليج: سميرة أحمد، وداوود حسين ومحمد المنصور.

أجندة القمة

وتضم حوارات القمة وجلساتها جمعاً من كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية الرائدة، ورؤساء تحرير الصحف وأبرز الكُتّاب والمحللين الاستراتيجيين، وصنّاع المحتوى والمؤثرين من 23 دولة في أكثر من 175 جلسة موزعة على أيام القمة الـ 3.

وتشمل أجندة قمة الإعلام العربي هذا العام 8 منتديات هي: منتدى الإعلام العربي، منتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، المنتدى الإعلامي العربي للشباب.

منتدى الأفلام، منتدى الألعاب الإلكترونية، قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، منتدى «دبي بودفست»، إلى جانب منتدى «يورونيوز» الذي تستضيفه القمة في أول مرة يعقد فيها هذا المنتدى خارج قارة أوروبا.

كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي، والتي يُحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب «إبداع» في دورتها الـ 10، إضافة إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

صناعة التأثير

تبحث القمة مستقبل الصحافة العربية وصناعة التأثير الإعلامي، وتستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار وصناعة المحتوى، إلى جانب مستقبل الإعلام الاقتصادي في عصر المنصات الرقمية، وبناء السردية الوطنية في ظل الإعلام المفتوح، ومدى جاهزية كليات الإعلام لمتطلبات مستقبل المهنة.

كما تناقش القمة «أزمة الحقيقة» في المشهد الإعلامي، وتحديات القرصنة في سوق البث العربي، وتأثير منصات مثل «تيك توك» في محتوى الأفلام والتلفزيون.

فضلاً عن قراءة في التحولات السياسية والإعلامية الراهنة. وتتطرق جلسات القمة إلى اقتصاد الألعاب ومستقبل القطاع في الخليج العربي في ظل المتغيرات العالمية، ومستقبل صناعة الإعلام، ودور الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير، إلى جانب السرد والتأثير في الرواية العربية، وتحديات الإعلام في حروب الجيل الخامس.

وتبحث القمة كذلك مستقبل الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة، وتأثير صناعة الألعاب في تشكيل العالم، ورؤية الشباب لمستقبل الإعلام، وآفاق صناعة التأثير العالمي إعلامياً، فضلاً عن تنامي حضور الصوت العربي في مجال البودكاست.