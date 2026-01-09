إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»بـ 7.34 مليارات درهم

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم. وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 7.34 مليارات درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية.

كما سيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة 3.67 مليارات درهم، وذلك على مدار خمسة أعوام، تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية، تعزز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً.

كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن إطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه» يجسد التزام الصندوق بدعم توجهات القيادة الرشيدة في التعامل مع مختلف القضايا التنموية العالمية الأكثر تأثيراً في حياة المجتمعات.

لافتاً إلى أن الإطلاق يأتي في إطار تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الجديدة للصندوق 2030 بالتركيز على دعم القطاعات الإنمائية ذات الأولوية.

من جهتها، أفادت فاطمة عتيج المزروعي، المدير التنفيذي لمنصة أبوظبي العالمية للمياه، بأن إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية للمنصة يعكس رؤية استباقية استندت إلى دراسات استراتيجية مكثفة ومقارنات معيارية دولية، أظهرت وجود تحديات تواجه الدول في قطاع المياه، مؤكدة أن السبيل الأمثل لضمان استدامة هذا المورد الحيوي يكمن في تكامل الجهود المحلية والدولية.