جلسة شبابية تناقش «الاحتيال الرقمي»

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، جلسة شبابية بعنوان «شباب واعٍ.. مجتمع آمن»، بهدف رفع مستوى الوعي حول مخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، وتمكين الشباب بوصفهم ركيزة فاعلة في دعم الأمن الرقمي والمجتمعي.

وذلك في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز دور الشباب في حماية المجتمع بحضور اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد دكتور راشد بورشيد النقبي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي. وناقش المشاركون محاور عدة ركزت على الدور المشترك في التوعية والمحاور المرتبطة بالأمن الرقمي والتحديات المتزايدة في مجال الاحتيال، ومسؤولية الشباب في الوقاية من الاحتيال وتعزيز السلوك الآمن.