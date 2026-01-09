مذكرة تفاهم لدعم تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة في أبوظبي

وقّعت «مزارع العين»، إحدى أكبر الشركات المتكاملة لمنتجات الألبان والدواجن في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة مزارع العين، مذكرة تفاهم مع «مركز أبوظبي للصحة العامة»، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية التي تدعم تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة.

وتمكين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من اعتماد ممارسات وقائية واستباقية تُسهم في تعزيز الرفاه وجودة الحياة. وتُحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك يركز على تنسيق جهود التوعية العامة، وتبادل المعرفة، وتطوير مبادرات تتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي.

ومن خلال هذه الشراكة ستسهم مزارع العين في دعم جهود مركز أبوظبي للصحة العامة لتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، من خلال برامج مجتمعية تشجع التغذية المتوازنة والخيارات اليومية الواعية، بما ينعكس إيجاباً على صحة وعافية الأسرة في مختلف مناطق الإمارة. وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة:

«يعمل مركز أبوظبي للصحة العامة وفق رؤية واضحة لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاه، من خلال ترسيخ مفاهيم الوقاية والتوعية كجزء أساسي من أنماط الحياة اليومية». بدوره قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: «يشكل دعم صحة ورفاه مجتمعنا محوراً أساسياً لعمل مجموعة مزارع العين».

وبموجب الشراكة تتعاون مزارع العين ومركز أبوظبي للصحة العامة على مبادرات مجتمعية مستقبلية، بما في ذلك «اركض في ياس»؛ الفعالية المجتمعية المتميزة على مستوى أبوظبي لمحبي الركض .

والتي تُقام في حلبة مرسى ياس يوم 11 يناير. وتجمع الفعالية السكان والأُسر والعدّائين والفرق المشاركة من المؤسسات والشركات لتؤكد أهمية النشاط البدني والعافية، وتشجع أنماط الحياة الصحية والمشاركة المجتمعية.