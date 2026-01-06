تفعيل المواقف المدفوعة في مصفّح بأبوظبي بدءاً من 12 يناير

أعلنت «كيو موبيليتي» عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح بمدينة أبوظبي، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لـدائرة البلديات والنقل، في إطار الجهود المستمرة لتنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية بالإمارة. وسيتم تطبيق النظام اعتباراً من 12 يناير 2026، برسوم قدرها درهمان (2 درهم) للساعة الواحدة للمواقف الفرعية المشمولة بالتطبيق. ويمكن سداد الرسوم عبر مجموعة من القنوات الرقمية، تشمل تطبيقي «درب» و«تم».

إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة وأجهزة الدفع المتوفرة في المنطقة، بما يوفّر تجربة استخدام مرنة وسلسة. وتشمل المرحلة الأولى من نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح القطاعات: M1، وM2، وM3، وM4، وM24، على أن يتم التوسع في التطبيق مستقبلاً وفقاً لمتطلبات الحركة المرورية واحتياجات المنطقة.