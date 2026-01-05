نهيان بن زايد يحضر أفراح العامري ويعرب عن خالص التهاني للعريسين

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سيف بن نعيف العامري، بمناسبة زفاف نجليه عبدالله إلى كريمة مسلم بن نهيه العامري، وسيف إلى كريمة محمد عوض بالكيلة العامري.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عن خالص التهاني للعريسين، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في قاعة مركز العين للمؤتمرات بمنطقة الخبيصي في العين، الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان القبائل وجمع من المدعوين.