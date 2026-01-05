قمة «إماراتيات ملهمات» تكرم خريجات برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»

اختتمت النسخة الثالثة من قمة إماراتيات ملهمات فعالياتها في أبوظبي، التي أقيمت برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وشهدت القمة حضور 700 شخصية وطنية قيادية ونخبة من المبتكرين وصناع التغيير تحت شعار «أطلقي العنان لتأثيرك». وشهدت القمة حضور الشيخ محمد بن عبدالله بن زايد آل نهيان كضيف شرف، حيث شارك في الاحتفال، وكرم 62 خريجة من الدفعة الثانية من برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية».

وألقت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كلمة افتتاحية بالنيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حملت في مضمونها رسائل دعم لمسيرة المرأة الإماراتية، وسلطت الضوء على مكانة القمة كمنصة تحتفي بمجموعة من بنات الوطن شكلن بتميزهن وروعة إنجازاتهن مثالاً يحتذى، مؤكدة أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» تعكس حرصها على المرأة، وترسيخ دورها في مسيرة التنمية.

وأشارت الفلاسي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية كان ولا يزال الركيزة الأساسية لمسيرتها، موضحة أن قيادتنا الحكيمة لم تبخل بتوفير كل المقومات لتأهيل ابنة دولة الإمارات وتمكينها حتى غدت محل ثقة وطنية وقدوة إقليمية وعالمية.

وأبرزت الدور الحيوي للمرأة الإماراتية في جميع مواقع المسؤولية، سواء في ميادين العمل أم في رسالتها الأسرية، مضيفة: «جسدت الأم الإماراتية أروع صور العطاء، وكانت المدرسة الأولى في بناء الإنسان، والسند الدائم في مسيرة الأسرة والمجتمع».

وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، كلمة ملهمة خلال القمة، تناولت فيها مفهوم الأثر الحقيقي ودور المرأة في تحقيقه بعيداً عن ضغوط «متلازمة المرأة الاستثنائية».

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما عن أهمية الصحة النفسية ودورها في الاستدامة الوطنية، مشيرة إلى أن الاحتراق النفسي أصبح خطراً حقيقياً، مؤكدة أنه عندما نحتفي بنموذج المرأة الخارقة فقط، نحن لا نمكن المرأة، بل نخاطر بخسارة أذكى كوادرنا الوطنية تحت وطأة الإرهاق الصامت.

ونظم الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة القمة بالتعاون مع «بيورهيلث»، لتشكل منصة رائدة لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية، ودورها المحوري في التنمية الوطنية.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: تأتي نسخة 2025 من قمة (إماراتيات ملهمات) لتعكس الريادة المستمرة للمرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وتؤكد التزام الاتحاد النسائي العام في ظل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) بتمكين بنات الإمارات وإعدادهن لتولي مواقع القيادة وصناعة التغيير الإيجابي.