شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية، ونبهت للنتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية، خاصة باتجاه اليسار.

وبثت فيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم لحوادث بسبب عدم التركيز على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف.

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، والالتزام بإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.