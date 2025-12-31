«صحة أبوظبي» و«معاً» تفتحان باب التقدم لمِنَح «صندوق البحث والابتكار»

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً، عن فتح باب التقدم للباحثين ومزودي خدمات الرعاية الصحية والمبتكرين لمنح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية 2026.

وتستهدف نسخة هذا العام دعم الأبحاث عالية الجودة، التي تسهم في تسريع الابتكار ضمن مجالات الطب الدقيق، وتعزز الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهم بتطوير قدرات اتخاذ القرارات السريرية المبنية على البيانات.

وتوجه النسخة المقبلة من منح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية تركيزها نحو مجالات ذات أولوية، تلبي الاحتياجات الصحية في أبوظبي على المدى الطويل.

وتنسجم مع خططها الاستراتيجية للنشاطات البحثية، بما يشمل الطب الدقيق وممارسات التشخيص القائمة على علوم الأوميكس، وبحوث العلاج الخلوي والجيني، وتشخيص وعلاج السرطان، والحالات الصحية المرتبطة بعمليات الأيض والقلب والأوعية الدموية.

والأمراض العصبية الالتهابية والتنكسية، والاضطرابات السلوكية ومشاكل الصحة النفسية، وأبحاث الغدد الصماء التناسلية/العقم، والتدخلات الصحية العامة/القائمة على السكان.

وسيتم تقييم طلبات التقدم للمنح بناءً على الجدارة العلمية، والجدوى الواقعية، وقيمتها التعاونية، وارتباطها بالأولويات الصحية الاستراتيجية في أبوظبي.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «إن إطلاقنا لنسخة عام 2026 من صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية يجدد التأكيد على التزام أبوظبي الراسخ بدعم جهود الابتكار والبحث العلمي، التي تحدث أثراً ملموساً وطويل الأمد في صحة مجتمعنا».