شرطة أبوظبي تخرج دورة للعنصر النسائي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات 64 بإدارة التأهيل الشرطي - العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الخريجات بانضمامهن لمنظومة العمل الشرطي والأمني، واستكمالهم للبرامج التدريبية الخاصة بالدورة بنجاح.

والتي تنوعت برامجها التدريبية بين علوم أكاديمية ولياقة بدنية وعلوم عسكرية، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للأكاديمية.

والتي تحرص على تأهيل الكوادر البشرية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم الخبرات والمعارف، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة لتحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.