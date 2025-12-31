اعتماد دولي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية وياس كلينك

حصل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة على الاعتماد الدولي المعترف به من مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية (FACT) لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم (AD-BMT)، في إنجاز يعكس الامتثال الكامل للمعايير الدولية «FACT-JACIE» في جمع ومعالجة وتطبيق منتجات العلاج بالخلايا.

وأجرت FACT تقييماً شاملاً لمرافق المركز والمستشفى، شمل مراجعة مفصلة للوثائق وتفتيش المنشآت للتأكد من الالتزام بمعاييرها الدولية، إضافة إلى توافق العمليات مع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الخاصة بممارسات الأنسجة الجيدة. وحصل المركز والمستشفى على اعتماد FACT لمجموعة شاملة من العلاجات التي يشملها البرنامج.