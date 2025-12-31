«تنمية المجتمع» بأبوظبي تُبرز برنامج «نمو» في ملتقى أسري

اختتمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مشاركتها في ملتقى أبوظبي الأسري الخامس، الذي أُقيم برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية.

حيث شهدت منصة الدائرة إقبالاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار. وركزت الفعاليات على برنامج «نمو»، الذي يعزز الترابط الأسري، ويرسخ قيم النمو المستدام داخل الأسرة الإماراتية. استقطبت المنصة أكثر من 300 زائر من أولياء الأمور والأطفال، الذين شاركوا في مجموعة من الأنشطة التفاعلية المبتكرة. ومن أبرزها: «اصنع تذكار قيم تنمو»، الذي أتاح للزوار تصميم علّاقات مفاتيح مستوحاة من قيم البرنامج.