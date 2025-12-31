Al Bayan
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي

أبوظبي
زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على متابعة منظومة التطوير المؤسسي، وتعزيز تبني الحلول الابتكارية الداعمة لجودة القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بحضور اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

واطلع معاليه خلال الزيارة على ممارسات مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، شملت القصص المعرفية، وتحليل وتقييم العمليات والهياكل التنظيمية.