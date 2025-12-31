الذكاء الاصطناعي محور مؤتمر الدفاع الدولي بأبوظبي 19 يناير المقبل

أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيمها لفعاليات مؤتمر الدفاع الدولي IDC) 2026)، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بالتعاون مع مجلس توازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع، وذلك قبل انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026، في مركز أدنيك أبوظبي يوم 19 يناير 2026.

ويعقد المؤتمر تحت شعار «آفاق ذكية.. إعادة تعريف استقلالية القطاع الدفاعي عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، ليجمع قادة الدفاع وصناع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحولات السريعة في قطاع الدفاع والأمن والدور المتنامي للتقنيات الذكية والأنظمة المستقلة في إعادة تشكيل المنظومات الدفاعية الحديثة.