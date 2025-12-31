Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

الذكاء الاصطناعي محور مؤتمر الدفاع الدولي بأبوظبي 19 يناير المقبل

undefined's profile picture

البيان

أبوظبي

أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيمها لفعاليات مؤتمر الدفاع الدولي IDC) 2026)، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بالتعاون مع مجلس توازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع، وذلك قبل انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026، في مركز أدنيك أبوظبي يوم 19 يناير 2026.

ويعقد المؤتمر تحت شعار «آفاق ذكية.. إعادة تعريف استقلالية القطاع الدفاعي عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، ليجمع قادة الدفاع وصناع القرار والخبراء العالميين لمناقشة التحولات السريعة في قطاع الدفاع والأمن والدور المتنامي للتقنيات الذكية والأنظمة المستقلة في إعادة تشكيل المنظومات الدفاعية الحديثة.