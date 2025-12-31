برنامج خليفة للتمكين يختتم «موروثنا مستقبلنا»

اختتم برنامج خليفة للتمكين - اقدر، مبادرة «موروثنا مستقبلنا» التي نظمها بالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية والمجموعة العلمية المتقدمة ومحمية المرزوم للصيد، بهدف تعزيز ارتباط الشباب الإماراتي بتراثهم الأصيل من خلال برنامج ثقافي وتربوي متكامل يجمع بين الفروسية والصقارة ومهارات حياة البر، وأنشطة تعليمية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يعكس رؤية تجمع بين الأصالة والابتكار وتسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية بجذورها.

وشهدت المبادرة التي استمرت أربعة أيام، عدداً من الأنشطة الميدانية، من بينها زيارة إلى نادي أبوظبي للفروسية شارك خلالها المنتسبون في ورش تدريبية حول العناية بالخيول العربية، وتلقوا تدريبات عملية على مهارات الركوب والترويض.

إضافة إلى زيارة المجموعة العلمية المتقدمة للاطلاع على آلية عمل المختبرات وأقسام المجموعة، بجانب زيارة محمية المرزوم للصيد، حيث شاهدوا عروضاً حية للصقور وتعرفوا على مهارات الصيد بالصقور والكلاب.

وقال العقيد الدكتور محمد إسماعيل الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - اقدر، إن مبادرة «موروثنا مستقبلنا» جسدت رؤية برنامج خليفة للتمكين - اقدر في تنمية وعي الأجيال الجديدة وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية.

لافتا إلى حرص الطلبة المنتسبين على التعلم والاستفادة من التجارب الميدانية التي جمعت بين الفروسية والصقارة ومهارات حياة البر، مشيراً إلى أن ورشة الذكاء الاصطناعي أسهمت في توسيع مداركهم وإكسابهم مهارات معرفية عملية تواكب تطلعات الدولة لمستقبل أكثر ابتكاراً.