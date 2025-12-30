«خليفة الطبية» تحقق إنجازاً طبياً في علاج حالة طفولة نادرة ومعقدة

حققت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة «صحة» ضمن مجموعة بيورهيلث، تعافياً ناجحاً لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، عانى منذ ولادته حالات معقّدة شملت «متلازمة التثلث الصبغي الفسيفسائية 8»، و«شق سقف الحلق»، و«مرض القلب الخلقي»، وذلك من خلال نهج علاجي شامل قائم على الرعاية متعددة التخصصات والدعم المتعاطف.

وأكدت أحدث فحوص تخطيط صدى القلب «إيكو» سلامة وظيفة البطينين لدى الطفل، وعدم وجود أي بقايا لعيب الحاجز البطيني «VSD»، بالتزامن مع تحسن تدريجي في مؤشرات ارتفاع ضغط الدم الرئوي نتيجة العلاج بجرعة منخفضة من «دواء سيلدينافيل».

ومن المقرر أن يواصل الطفل المتابعة الدورية في عيادة أمراض القلب بمدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب المتابعة المستمرة في عيادة أمراض الرئة والعيادات العامة للأطفال.

وكان الطفل قد شُخّص عند الولادة بعيب في الحاجز البطيني، ما استدعى تدخلاً جراحياً دقيقاً، حيث خضع في 2024 لعملية قلب ناجحة أسهمت في تصحيح العيب الخلقي، لتتواصل بعدها الرعاية الطبية.