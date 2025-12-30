إطلاق مرحلة تجريبية لخدمة «ندى» في أبوظبي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة «ندى»، المبتكرة بالذكاء الاصطناعي، في منشآتها الصحية بأبوظبي.

وجاءت المرحلة التجريبية بعد سلسلة من التقييمات والاختبارات الصارمة ضمن شبكة مستشفيات «صحة» في الإمارات، شملت بيئات الرعاية الأولية ذات الكثافة العالية، والخدمات التخصصية، والمستشفيات التخصصية المتقدمة والمعقدة. وتعمل الخدمة كمساعد رقمي آمن لدعم الأطباء في تسجيل وترتيب الملاحظات السريرية خلال الحوارات الطبية بشكل آنٍ، ضمن إطار تعزيز تجربة المرضى وتحسين إجراءات توثيق حالتهم الصحية، مع الالتزام بمعايير الخصوصية وأمن المعلومات والمعايير التنظيمية المحلية.

ويعمل الذكاء الاصطناعي في «ندى» فقط أثناء الاستشارة بين المريض والطبيب، وينظم المعلومات فورياً، ما يتجاوز نموذج الرقمنة التقليدي ويدخل الرعاية الصحية في عصر إدراكي جديد يدعم اللمسة البشرية بدل استبدالها.

وتتيح «ندى» للأطباء التركيز بشكل كامل على احتياجات المرضى وفق نموذج رعاية إنساني متقدم، من خلال تقليل الحاجة لتدوين المعلومات يدوياً أثناء الاستشارات الطبية، وضمان دقة وموثوقية السجلات الطبية. وتسهم الخدمة في تقليص الوقت المستغرق في التوثيق السريري بنسبة تتجاوز 50%، ما يوفر للأطباء أكثر من ساعتين يومياً للاستفادة منها في رعاية المرضى مباشرة.