«فخر الوطن» ينظم زيارة لأبطال خط الدفاع الأول إلى «متحف زايد»

نظم مكتب فخر الوطن زيارة خاصة لأبطال خط الدفاع الأول إلى متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات بأبوظبي أمس، في إطار جهوده المستمرة لتكريمهم وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت الزيارة جولة متكاملة في أجنحة متحف زايد الوطني، اطلع خلالها المشاركون على محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات وسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الإنسانية التي أرست دعائم الدولة الحديثة.

ويُعد متحف زايد الوطني صرحاً ثقافياً بارزاً يجسد إرث الوالد المؤسس، ويعكس القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحكمة، والتسامح، والإنسانية، والاستدامة. ويضطلع المتحف بدور محوري في حفظ التاريخ الوطني وسرد قصة قيام الاتحاد للأجيال القادمة.