دعم فوري لتغطية احتياجات الحالات الطبية الحرجة

ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة، إذ استطاعت جمع ما يقارب 900 مليون درهم خلال أقل من شهر واحد فقط، متجاوزة مستهدفها الأصلي الممتد لخمس سنوات، وذلك بفضل دعم أكثر من مئتي ألف متبرع آمنوا برسالتها الإنسانية.
فقد بدأنا في توجيه العوائد الأولى من الأصول الوقفية، استناداً إلى أولويات واضحة وبيانات دقيقة، لدعم الحالات الطبية الأشد احتياجاً، والتي يبلغ عددها في هذه المرحلة 140 مريضاً. هذا هو جوهر الوقف في شكله الحديث: أداة مالية تولّد موارد مستدامة وتنعكس مباشرة في تحسين حياة الناس».
وتعكس حملة «وقف الحياة» قيم العطاء والتلاحم الاجتماعي الراسخة في دولة الإمارات، وتمكننا من تقديم خدمات صحية متخصصة ومتكاملة وفعالة لينعم بها أفراد المجتمع. ولا شك أن هذه المبادرة تقدم دليلاً قويّاً عن الجهود المستمرة لدائرة الصحة – أبوظبي لحماية صحة وعافية كل فرد في المجتمع، وترسخ في ذات الوقت مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً للتميز في الرعاية الصحية».