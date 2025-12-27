دعم فوري لتغطية احتياجات الحالات الطبية الحرجة

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» عن بدء تخصيص دعم فوري لتغطية احتياجات 140 مريضاً من الفئات الأكثر حاجة، كجزء من حملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة، إذ استطاعت جمع ما يقارب 900 مليون درهم خلال أقل من شهر واحد فقط، متجاوزة مستهدفها الأصلي الممتد لخمس سنوات، وذلك بفضل دعم أكثر من مئتي ألف متبرع آمنوا برسالتها الإنسانية.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي: «يمثل بدء التمويل المستدام من حملة «وقف الحياة» خطوة محورية في تحويل العطاء إلى أثر دائم.

فقد بدأنا في توجيه العوائد الأولى من الأصول الوقفية، استناداً إلى أولويات واضحة وبيانات دقيقة، لدعم الحالات الطبية الأشد احتياجاً، والتي يبلغ عددها في هذه المرحلة 140 مريضاً. هذا هو جوهر الوقف في شكله الحديث: أداة مالية تولّد موارد مستدامة وتنعكس مباشرة في تحسين حياة الناس».

وأكد أن النجاح الكبير للحملة يمثل تحولاً مهماً في مفهوم الوقف الحديث القائم على الاستدامة، موضحاً أن حملة «وقف الحياة» أسست لمحفظة من المشاريع الوقفية المتنوعة والمبتكرة بالشراكة مع مؤسسات وطنية رائدة، ووفق نهج مالي يركز على تنمية العوائد وضمان استمراريتها على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «نعتز في دائرة الصحة - أبوظبي بالنجاح الاستثنائي الذي حققته حملة «وقف الحياة»، وذلك بفضل دعم شريكنا الاستراتيجي أوقاف أبوظبي، ومساهمة الشركاء الذين آمنوا بهدف الحملة النبيل.

وتعكس حملة «وقف الحياة» قيم العطاء والتلاحم الاجتماعي الراسخة في دولة الإمارات، وتمكننا من تقديم خدمات صحية متخصصة ومتكاملة وفعالة لينعم بها أفراد المجتمع. ولا شك أن هذه المبادرة تقدم دليلاً قويّاً عن الجهود المستمرة لدائرة الصحة – أبوظبي لحماية صحة وعافية كل فرد في المجتمع، وترسخ في ذات الوقت مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً للتميز في الرعاية الصحية».