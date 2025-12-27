دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تنظم أنشطة تفاعلية في ليوا

شاركت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في قرية ليوا، ضمن مهرجان ليوا الدولي، عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية في إطار مبادرة «مديم» وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، للاحتفاء بالشراكة الزوجية والروابط الأسرية وتأسيس الأسرة واستقرارها،

تستضيف محطات الدائرة، المقامة في قرية ليوا، إحدى فعاليات مهرجان ليوا الدولي المنظم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منطقة الظفرة، الزائرين يومياً، حتى 4 يناير 2026، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء.

وتتخلل مشاركة الدائرة في الفعالية محطتان تفاعليتان تسلطان الضوء على رسائل مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو»، حيث تدعو محطة «أدوارك المختلفة - مديم» كلاً من الزائرين إلى خوض تجربة فريدة قائمة على الوقوف وسط مرايا دائرية ورؤية انعكاساتهم المتعددة، ما يرمز إلى مختلف الأبعاد التي تنطوي أدوارهم عليها كشريك في الزواج.

وتبين هذه التجربة كيفية إسهام إخلاص الشريكين ومودتهما والتزامهما بتنمية علاقتهما وأسرتهما في دعم استقرارها والأمان العاطفي وبناء حياتهما المشتركة.