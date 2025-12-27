مشروع نوعي لجمع بيانات حالة الطرق باستخدام التقنيات الذكية في العين

أطلقت بلدية مدينة العين مشروعاً نوعياً متقدماً لجمع وتحليل بيانات حالة الطرق وأصول البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في المنطقة وضواحيها، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة البنية التحتية وضمان استدامتها.

وقال المهندس راشد حمد النيادي، مدير إدارة الأصول، إن المشروع يضم جميع الطرق في مدينة العين وضواحيها سواء كانت حضرية داخلية أو خارجية.

حيث تضمن حتى مايو الماضي تجميع بيانات 2551 كيلومتراً من شبكة الطرق و تحليل بيانات 1005.77 كيلومترات باستخدام الأنظمة الذكية وفق مخرجات تواكب تطلعات المدينة الذكية.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على مجموعة من التقنيات المتقدمة، أبرزها الليزر عالي الدقة لتقييم حالة الأسطح الإسفلتية ورصد العيوب مثل التشققات والأخاديد وقياس درجة وعورة الطريق، علاوة على الرادار الأرضي ثلاثي الأبعاد لتحليل سماكة طبقات الرصف واكتشاف الخواص الهندسية للطبقات تحت السطحية.

إضافة إلى تقنية الليدر لمسح عناصر الطريق مثل الأرصفة وأعمدة الإنارة، وإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، كما وتدعم هذه التقنيات بأنظمة الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز دقة البيانات وتحسين تحليلها.