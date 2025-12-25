النائب العام لأبوظبي يشدد على الارتقاء بجودة الإجراءات

تفقد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، سير العمل في نيابة الظفرة، وذلك خلال جولة ميدانية، تأتي في إطار الحرص على متابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة في النيابة العامة، والوقوف عن قرب على الإجراءات المتبعة في التعامل مع البلاغات الجزائية والتصرف فيها.

واطلع خلال جولته على آليات إنجاز القضايا، ومنظومة الخدمات الرقمية، ودورها في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات ورفع كفاءة العمل القضائي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد النائب العام، خلال لقائه أعضاء النيابة العامة والموظفين، أهمية تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل القضائي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.

وأشار إلى ضرورة مواصلة تطوير الخدمات الرقمية واعتماد الحلول الذكية التي تسهم في تحسين وتيرة العمل، وتعزز مبادئ العدالة والشفافية، ودعم البيئة القضائية، مشيداً بالأداء المتميز لفريق العمل، وجهودهم في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.

وفي سياق متصل، زار المستشار علي البلوشي، مركز شرطة تل مرعب، واطلع على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2026»، من 12 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

واستمع إلى شرح مفصل حول الخطة الأمنية المعتمدة لتأمين الفعاليات، والتي تشمل تكثيف الدوريات في مواقع المهرجان، وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إليه، إلى جانب توفير الكوادر الطبية والمتخصصة، بما يضمن سلامة المشاركين والزوار.

وأشاد النائب العام بمستوى الجاهزية الأمنية، والخدمات المقدمة خلال المهرجان، وجهود التوعية بأنظمة السير والمرور، بما يسهم في تحقيق أهداف المهرجان وتوفير أجواء آمنة تمكن المشاركين والجمهور من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية.