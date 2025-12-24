شرطة أبوظبي تعزز وعي مستخدمي الدراجات الكهربائية



نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية في كورنيش أبوظبي ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، وذلك بالتعاون مع أبوظبي للتنقل، بهدف تعزيز السلامة المرورية وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة.



وهدفت الحملة إلى توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والأنظمة المرورية، من خلال تقديم الإرشادات التوعوية والنصائح المتعلقة بالاستخدام الآمن.

وأكد العميد سهيل صياح المزروعي، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لشرطة أبوظبي تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.