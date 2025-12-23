اعتماد كليفلاند كلينك أبوظبي مركزاً للتميز في زراعة الأعضاء

اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركزاً للتميز في زراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، في خطوة تعكس إمكانات أبوظبي في زراعة الأعضاء، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية، ويؤكد التزام الإمارة المتواصل بضمان توفير خدمات رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع.

تسلّم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي درع مركز التميز ضمن احتفالية أقيمت بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور جورج-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ونخبة من خبراء زراعة الأعضاء في المستشفى.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «نعتز في دائرة الصحة – أبوظبي باعتماد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركزاً للتميز في زراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، في خطوة تؤكد التزامنا المستمر بتيسير وصول المرضى لخدمات الرعاية الصحية العالمية في الإمارة».