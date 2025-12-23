مذكرة تفاهم لتطوير المهارات الرقمية في أبوظبي



وقّعت «42 أبوظبي»، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلم الذاتي المشترك، مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف تطوير المهارات الرقمية ودعم منظومة الكفاءات التقنية في أبوظبي.



ويتعاون الطرفان على تصميم وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الرقمية في مجالات محورية تشمل البرمجة، والذكاء الاصطناعي.



وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية «42 أبوظبي»، إن هذا التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمية يشكل خطوة محورية نحو تعزيز المنظومة الرقمية في أبوظبي، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد لاكتساب مهارات مستقبلية متقدمة.



وقال علي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمية، إن المذكرة تؤكد التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات الرقمية، ومن خلال تعاوننا مع أكاديمية «42 أبوظبي» نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى برامج متخصصة تمكّن المتعلمين وتدعم المواهب الريادية.