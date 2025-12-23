«قضاء أبوظبي» تدعم المحاماة بتسجيل 16 مواطناً



اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي عدداً من القرارات التنظيمية، شملت الموافقة على قيد 16 محامياً مواطناً بجدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم متطلبات التدريب المتخصص في أكاديمية أبوظبي القضائية، في خطوة تهدف إلى رفد مهنة المحاماة بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات قانونية وفق أعلى المعايير المهنية.



كما اطّلعت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 11 محامياً انتهت عضويتهم لمدة تجاوزت الشهرين، إلى جانب الموافقة على نقل تسجيل أحد المحامين إلى جدول غير المشتغلين، بما ينسجم مع متطلبات ضبط سجلات القيد وتنظيم البيانات بدقة وفاعلية.