اللجنة المنظمة لـ«يومكس» و«سيمتكس» 2026 تستعرض آخر الاستعدادات

عقدت اللجنة المنظمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026 اجتماعها الثالث لمتابعة الاستعدادات التنظيمية والفنية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وينظم المعرضين مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أيدج وأبوظبي للتنقل، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إلى جانب القطاع المدني والتجاري والدفاعي.

حضر الاجتماع العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب رؤساء اللجان والفرق الفرعية، حيث تم استعراض الإجراءات التنظيمية واللوجستية والفنية، وتقييم جاهزية اللجان لضمان تنظيم المعرضين والمؤتمرات المصاحبة وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الفرق المختلفة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لا سيما مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية وتمكين الشركات المحلية من عرض قدراتها على منصة عالمية.

وأكد المشاركون أن التخطيط المبكر والدقيق هو أساس نجاح المعرضين، مشيدين بجاهزية مركز أدنيك أبوظبي من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتقنية لتقديم تجربة متميزة للعارضين والزوار والوفود الرسمية.