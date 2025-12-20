10 أفكار مبتكرة تأهلت للمرحلة النهائية ضمن الدورة الرابعة لـ«ويّاكم»

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن استقبال 199 فكرة مبتكرة في الدورة الرابعة من مبادرة «ويّاكم»، التي تهدف إلى وضع حلول مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية وتعزز جودة الحياة في الإمارة، بما ينسجم مع أولويات عام المجتمع. وقد أثبتت المبادرة عبر دوراتها السابقة مكانتها كونها منصة رائدة تستقبل الأفكار المجتمعية وتحولها إلى مشاريع قابلة للتطوير والتنفيذ.

وشهدت الدورة الرابعة من المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف الفئات العمرية، حيث تم استقبال 199 فكرة ومشروعاً ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: النمو، والازدهار، والريادة. وأتاح هذا التنوع في المحاور مساحة لعرض أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين جودة حياة الأسرة.

وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتفعيل دور الشباب في تقديم حلول مستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة الاجتماعية، الأمر الذي يعكس توسّع حضور المبادرة كمبادرة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع.

وجاء اختيار المشاريع الـ10 المتأهلة استناداً إلى منظومة التقييم المعتمدة في منصة «ويّاكم»، والتي ترتكز على معايير تشمل الجدوى الفنية والمالية.

والإطار الزمني لتنفيذ المشروع التجريبي، ومدى مواءمة الحل للتحدي الاجتماعي، إضافة إلى الصلة بالقطاع الاجتماعي، وحجم الأثر المجتمعي المتوقع، ومعايير الابتكار والاستدامة.

وذلك وفق القائمة الرسمية للأفكار النهائية التي عكست تنوعاً في الحلول المقترحة لمعالجة قضايا اجتماعية مختلفة، حيث تعقد لجنة التحكيم اجتماعها لدراسة وتحليل هذه الأفكار وتقييمها، وصولاً إلى اختيار أفضل ثلاث مبادرات للفوز بالمراكز الأولى.

كما شملت القائمة أفكاراً موجّهة لتمكين المواهب الشابة وإبراز قدراتهم ضمن بيئات آمنة ومنظمة تتيح لهم التعبير عن إمكاناتهم في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وربط التعلم بالإبداع والمشاركة المجتمعية.