عبدالله بن زايد يشهد تخريج دفعة «صناع الغد» من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة.

ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وناظم الزهاوي، وزير التعليم السابق في المملكة المتحدة، وناصر جودة، وزير الخارجية السابق في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبدر عبدالحميد جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ وريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية، وياسر حارب، الكاتب والإعلامي.

إضافة إلى ممثل عن فئة الشباب، المهندس ماجد خميس بن زوبع، نائب رئيس المجموعة ومدير الحسابات الاستراتيجية في شركة ABB، إلى جانب نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، آخر المستجدات في الأكاديمية واعتمد مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة.

كما تطرقت النقاشات في اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إلى إطلاق برامج أكاديمية جديدة، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتوسيع نطاق البرامج التدريبية المقدمة داخل الدولة وخارجها.

وناقش الأعضاء خطط الأكاديمية لتوسيع حضورها الدولي عبر برامج التبادل الطلابي، والتعاون البحثي، وتنظيم فعاليات مؤثرة تسهم في تشكيل الحوار الدبلوماسي إقليمياً ودولياً.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حفل تخريج دفعة «صناع الغد» من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2024 - 2025، والذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تخريج دفعات الأكاديمية.

حضر الحفل أعضاء مجلس الأمناء، كما حضر الحفل نيكولاي ملادينوف، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعائلات الخريجين.

وشهد الحفل تخريج 71 طالباً وطالبة من البرامج المختلفة التي توفرها الأكاديمية، بما فيهم الدفعة الأولى من برنامج ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، والدفعة الرابعة من برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية.

والدفعة السابعة من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة العاشرة من دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الخريجين، مؤكداً ثقته بقدرتهم على تعزيز السمعة المتميزة للدولة إقليمياً وعالمياً والمساهمة في بناء جسور التعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة والصديقة.