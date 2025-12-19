عبدالله بن زايد يشهد تخريج دفعة «صناع الغد» من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة.
ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وناظم الزهاوي، وزير التعليم السابق في المملكة المتحدة، وناصر جودة، وزير الخارجية السابق في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبدر عبدالحميد جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ وريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية، وياسر حارب، الكاتب والإعلامي.
إضافة إلى ممثل عن فئة الشباب، المهندس ماجد خميس بن زوبع، نائب رئيس المجموعة ومدير الحسابات الاستراتيجية في شركة ABB، إلى جانب نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، آخر المستجدات في الأكاديمية واعتمد مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة.
وناقش الأعضاء خطط الأكاديمية لتوسيع حضورها الدولي عبر برامج التبادل الطلابي، والتعاون البحثي، وتنظيم فعاليات مؤثرة تسهم في تشكيل الحوار الدبلوماسي إقليمياً ودولياً.
إلى ذلك، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حفل تخريج دفعة «صناع الغد» من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2024 - 2025، والذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تخريج دفعات الأكاديمية.
والدفعة السابعة من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة العاشرة من دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية.