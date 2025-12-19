قائد عام شرطة أبوظبي: منظومتنا الأمنية تحمي مكتسبات الوطن وتحافظ على تطوره

أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة مكنت الأجهزة الشرطية من بناء منظومة أمنية متكاملة من الجاهزية لتعزيز واستدامة الأمن والأمان في المجتمع، لحماية مكتسبات الوطن والحفاظ على مسيرة تطوره.

وأوضح معاليه في كلمة بمناسبة «يوم الشرطة العربية»، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أن التعاون الأمني العربي يشكل ركيزة أساسية في التصدي بشكل أكثر فاعلية للتحديات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، لافتاً إلى أهمية تطوير الشراكات وتبادل الخبرات بما يسهم في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويدعم جهود الوقاية وترسيخ الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع الشرطي في دولة الإمارات يشهد تطوراً متسارعاً يستند إلى تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الاستباقية، وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية، ما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الأمني، انسجاماً مع طموحات الدولة في الريادة والتنافسية.

وأكد أن النتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في مؤشرات الأمن وجودة الحياة تمثل شاهداً حياً على قوة المنظومة الأمنية، وما حققته في مسيرة العمل الأمني من إنجازات ريادية في وطن الخير والعطاء.