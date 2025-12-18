

ينظم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ورشة متخصصة لإعداد المحتوى العلمي لمادة الأمن والسلامة التي أعلن عنها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.



تقام الورشة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم من الأمم المتحدة وممثلي الجهات المعنية على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 الشهر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي لتكون هذه الورشة ضمن المرحلة الأولى من إطلاق هذه المشروع الوطني الريادي ضمن خطوات متلاحقة لتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية في مجالات الحماية والوقاية.



وتهدف الورشة إلى أعداد المحتوى العلمي في مجالات الأمن والسلامة، ووضع الإطار الأول للوثيقة الوطنية العملية ومحاورها الرئيسة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في حماية أفراد المجتمع من خلال منظومة توعوية متكاملة تسهم في بناء المهارات الحياتية لطلبة المدارس من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن الورشة تسعى إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتقديم محتوى علمي وتربوي حديث يستند إلى أفضل الممارسات، ويعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في بناء جيل محصن فكرياً وسلوكياً، وقادر على مواجهة التحديات.

وأشار معاليه إلى أن «الجهاز» سينفذ مبادرات من ضمنها إدراج مادة «الأمن والسلامة»، التي تحصّن الجيل الصاعد لتفادي جميع الحوادث والأضرار الممكن تجنبها بسبب السلوكيات الفردية، وتركيزها في المرحلة الثانوية على أضرار المخدرات لتجنبها.