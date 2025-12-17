مهرجان الشيخ زايد يحتفي باليوم الوطني للبحرين

احتفى مهرجان الشيخ زايد باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، تحت شعار «البحرين قلب وعين»، من خلال برنامج احتفالي خاص أُقيم في موقع المهرجان بمنطقة الوثبة في أبوظبي، جسد عمق الروابط الأخوية والاجتماعية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

حضر الاحتفال الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وكان على رأس مستقبليه والوفد المرافق له معالي حميد سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من المسؤولين.

وتضمن برنامج الاحتفال مراسم رسمية شملت عزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع تحية العلم، بحضور ضيوف من الجالية البحرينية وعدد من المدعوين والزوار، فيما شهدت ساحات المهرجان عروضاً شعبية قدمتها فرق تراثية إماراتية وبحرينية عكست تنوع الفنون الشعبية الخليجية، وأسهمت في إضفاء طابع تراثي أصيل على أجواء المناسبة، إلى جانب تزيين مرافق المهرجان وإضاءته بألوان علمي البلدين وإضاءة نافورة الإمارات بتصاميم احتفالية خاصة بالمناسبة.

وتضمن اليوم الاحتفالي برنامجاً متكاملاً بدأ باستقبال الجمهور، حيث عمت الأجواء موسيقى وطنية بحرينية وخليجية ترحيبية، مع توزيع الأعلام الإماراتية والبحرينية على الزوار، ثم قُدم عرض مرئي قصير يوثق عمق العلاقات الإماراتية البحرينية، تلاه برنامج الفقرات التراثية المشتركة في ساحات المهرجان.