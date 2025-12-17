نهيان بن مبارك يبحث ونائب رئيس الوزراء المالطي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، الدكتور إيان بورج، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بحضور ماريا كاميليري، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وذلك في إطار اللقاءات، التي تعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جسور التواصل والحوار مع مختلف دول العالم.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة، ومؤكداً عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مالطا، والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول قضايا مختلفة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنتهج سياسة خارجية قائمة على مد جسور الشراكة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ودعم التعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للشعوب كافة.

من جانبه أعرب الدكتور إيان بورج عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الرائد، الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبجهودها المستمرة في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتقارب بين الثقافات.