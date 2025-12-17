صقر غباش: علاقات التعاون البرلماني تجسيد للعلاقات الأخوية الصادقة



هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني، متمنياً لشعب البحرين كل تقدم ورفاهية وازدهار.



وقال معالي صقر غباش، في برقيتي تهنئة بعثهما إلى أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، وبين مجلسي النواب والشورى، هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا، التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن.



وأكد معاليه على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وما تشهده من تطور متواصل.