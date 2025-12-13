حمدان وهزاع بن زايد يشهدان افتتاح مهرجان ليوا الدولي 2026

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة العين، افتتاح مهرجان ليوا الدولي 2026، في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.

واطّلع سموهما خلال جولة تفقدية على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية، وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتضمنها المهرجان.

وزار سموهما «قرية ليوا» التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية والفعاليات العائلية.

وشهد سموهما خلال فعاليات حفل افتتاح المهرجان، استعراضات على الكثبان الرملية جمعت بين الطائرات المُسيّرة وتقنيات الصوت والضوء والليزر، وعروض الألعاب النارية، إضافة إلى عرض لفريق الاستعراضات الجوية الرسمي التابع للقوات الجوية الإماراتية «فرسان الإمارات».

وشهد الافتتاح أيضاً الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويُنظّم مهرجان ليوا الدولي 2026 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «ميرال».

وتحت شعار «البر يعود ويجود»، يُقدّم المهرجان برنامجاً متنوعاً يجمع بين العروض الترفيهية العائلية والحفلات الموسيقية الحية والتجارب الثقافية والتراثية وسباقات السرعة وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب بطولات الاستعراض الحر، والرملي، والدريفت، والبيرن آوت، والدراج ريس، وسباقات حلبة UTV، وبطولات الصقور، والاستعراض الإلكتروني، والمصارعة الرملية، والملاكمة إلى جانب فعالية «إكستريم ماد فست»، تحدي الرمال التي يستضيفها المهرجان للمرة الأولى.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض الضوئية والطائرات المسيرة ومناطيد الهواء وعروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع.

ويُشكل مهرجان ليوا الدولي وجهة للاحتفال بالعام الجديد وسط أجواء من الموسيقى والمغامرة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة، حيث يستمتع زواره بحفل موسيقي خاص في ليلة رأس السنة، يليه عرض للألعاب النارية. وتنطلق في 31 ديسمبر 2025 بطولة تل مرعب للسيارات لتقدّم لعشاق السرعة أجواء حماسية في وداع عام 2025 واستقبال عام 2026.