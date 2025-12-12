اتفاقية لتعزيز الوعي الإعلامي والحماية الرقمية في الإمارات



وقّع المكتب الوطني للإعلام ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، اتفاقية تعاون استراتيجية بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتطوير منظومة متكاملة تجمع بين القدرات الإعلامية الوطنية ومتطلبات الأمن السيبراني في ظل تنامي وتنوع التهديدات السيبرانية، بما يعزز سلامة الفضاء الرقمي ويدعم المبادرات الوطنية وجهود التحول الرقمي الآمن في هذا المجال الحيوي.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة «بريدج 2025» كل من الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، وبحضور عدد من المسؤولين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تبادل المحتوى المتخصص ببرامج التوعية في الأمن السيبراني، ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بحماية الفضاء الرقمي، وضمان الامتثال لسياسات ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع التحديات السيبرانية المتجددة.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء منظومة وطنية متقدمة تجمع بين القدرات الإعلامية والتقنية القادرة على مواجهة المخاطر السيبرانية بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور جمال الكعبي، أن الاتفاقية الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني، تشكل خطوة محورية في مسيرة ترسيخ منظومة رقمية متكاملة توظف قوة الإعلام إلى جانب قدرات الحماية السيبرانية المتقدمة، موضحاً أن هذه الشراكة تعكس إدراكاً عملياً لحجم التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي عالمياً، وتجسد التزام دولة الإمارات بتأمين مسار التحول الرقمي وتعزيز موثوقيته على المستويين الإقليمي والدولي.