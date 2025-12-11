سلطان بن أحمد يزور قمة بريدج ويطّلع على أبرز مشروعات الإعلام والترفيه الرقمي

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قمة بريدج 2025 في أبوظبي، حيث اطّلع على مشاركة مدينة الشارقة للإعلام ومشروعاتها؛ مثل مدار للإعلام، الذي يدعم صناع المحتوى والإنتاج الإعلامي، كما تعرّف إلى تجربة الإمارات الإعلامية عبر منصة مجلس الإمارات للإعلام، وجناح تشاينا جوي للألعاب الرقمية، وشارك في التعرف إلى أحدث الابتكارات في الإعلام والترفيه الرقمي.

وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على الرؤية المتقدمة لصناعة الترفيه الرقمي، والتي تتقاطع فيها التكنولوجيا مع السرد الإبداعي لإنتاج محتوى مبتكر يواكب التطور العالمي المتسارع في هذا القطاع.

رافق سموه في الزيارة كل من: معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الإعلامية.

توقيع اتفاقية

إلى ذلك شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على هامش «بريدج» أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس» ومصرف الشارقة الإسلامي، بهدف دعم صناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي في إمارة الشارقة.

وقّع الاتفاقية كل من: محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام «شمس».

وتهدف الاتفاقية إلى توفير برامج تمويل مبتكرة لدعم صُنّاع الأفلام والشركات العاملة في قطاع الإعلام، وتمكينهم من الاستفادة من البنية الإنتاجية المتطورة التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام، مثل: مشروع «استوديوهات شمس» أحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقبلية في المنطقة، والذي يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز مكانة الإمارة كمركز إقليمي لصناعة المحتوى الإبداعي.