الانفتاح وروح التعاون سر نجاح الإمارات في الابتكار الرقمي

عقدت قمة «بريدج 2025» جلسة بعنوان «تعبئة رأس المال من أجل نظام إعلامي جديد»، جمعت كلاً من خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ود. لينغ جي، الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية لدى Tencent في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد المتحدثان أن ما يميز الإمارات هو الانفتاح وروح التعاون بين القيادة والمستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة.

وأشار بلهول إلى أن تمكين التجربة والابتكار من خلال الصناديق التجريبية (Sandbox) يمثل مفتاح التقدم للمدن المستقبلية. وأضاف أن القطاع الخاص يمثل مصدراً رئيسياً للثروة والابتكار، لكنه يحتاج إلى آليات تنظيمية وتمويلية مرنة، لمواكبة سرعة التغيير.

وتوقع بلهول أن يصبح الإنسان في سن الستين قادراً على الحفاظ على نفس مستوى النشاط والطاقة كما في سن الأربعين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية المتكاملة ستخلق ميزة تنافسية وطنية، أطلق عليها مصطلح «حماية الإدراك الوطني»، حيث ستكون العقول الواعية المعلوماتية أهم ثروة وطنية في عصر الذكاء الاصطناعي.

من جانبها أكدت د. لينغ جي أن نجاح الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي يعتمد على ثلاثة عناصر: الأشخاص، المشكلة، والمنظور.

وأوضحت أن Tencent تركز على التعاون مع الشركات، التي تقدم حلولاً طويلة الأمد، وتستفيد من شبكة واسعة من المهندسين والعلماء لدعم الشركات ذات الخنادق التقنية القوية، وربطها بشبكة عالمية من الموارد والشراكات.

وأشارت د. لينغ الى أن التحول القادم في الذكاء الاصطناعي سيتجاوز نماذج اللغة الكبرى ليصبح جزءاً من البنية التحتية العالمية.