«الإمارات للإعلام» يوقّع 5 شراكات لدعم المحتوى المحلي في النشر

وقّع مجلس الإمارات للإعلام 5 شراكات استراتيجية مع نخبة من دور النشر الوطنية، بهدف دعم المبدعين الإماراتيين، وتمكينهم من إطلاق أعمالهم الأولى، ضمن مبادرة «أول إصدار»، وذلك على هامش قمة بريدج، التي تقام في العاصمة أبوظبي.

جرت مراسم التوقيع بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام للمجلس، وميثاء السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، وبمشاركة ممثلي دور النشر: دار أجيال، منشورات غاف، دار ملهمون، دار سحب، ودار حزايا.

وقال محمد الشحي: «تجسد هذه الشراكات رؤيتنا في دعم المواهب الوطنية، وتطوير المحتوى المحلي في مختلف مجالاته، كما تعكس إيماننا بدور الشركات الوطنية شريكاً رئيسياً في بناء قطاع نشر قوي ومؤثر.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة مهمة، لتعزيز حضور الأقلام الإماراتية، وتمكين المبدعين من الوصول إلى منصات النشر الاحترافية.