نهيان بن مبارك: القيم والهوية الوطنية المحور الرئيس لمبادرات «صندوق الوطن»

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالنتائج التي حققها صندوق الوطن خلال عام 2025، سواء على مستوى كم المبادرات التي تم إطلاقها أو من حيث جودتها وأثرها المباشر على المجتمع، أو من حيث عدد المستفيدين منها الذي تخطى كل التوقعات، مؤكداً حرص المجلس على الاستغلال الأمثل لعائدات استثمار الصندوق من أجل أبناء وبنات الإمارات، معبراً عن سعادته بما حققته مبادرات الصندوق من أثر إيجابي، خصوصاً تلك التي تتعلق بالهوية الوطنية، مؤكداً أن القيم والهوية الوطنية ستظل المحور الرئيسي لمبادرات وأنشطة صندوق الوطن كافة خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن أمس، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث استعرض الاجتماع إنجازات صندوق الوطن خلال العام المنصرم، إضافة إلى اعتماد موازنة صندوق الوطن للعام المقبل 2026، ومناقشة التطورات المقررة والمبادرات الجديدة للعام المقبل، ومناقشة المقترحات المقدمة لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للصندوق، كما ناقش الاجتماع تقرير الإنجازات من حيث عدد المستفيدين من مبادرات وبرامج صندوق الوطن في عام 2025، كما استعرض الاجتماع تقرير التطورات والمبادرات الذي تضمن ملحقاً خاصاً، يتناول أهمية الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي في المشروعات الحالية والمستقبلية للصندوق لزيادة الفاعلية والقدرة على الوصول إلى الجميع، إضافة إلى ملحق خاص بالمسؤولية المجتمعية، وبحث طرق تطوير تعليم اللغة العربية، إضافة إلى استعراض استراتيجية الصندوق تجاه المانحين والداعمين، والشركاء الدائمين.

وأكد معاليه أن الإمارات ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقيادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها، مشدداً على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي المظلة العامة لكل أنشطة الصندوق، من أجل هوية وطنية قوية ومستدامة.

كما أكد معاليه أن إنجازات الصندوق في مجال «الاعتزاز بخصائص ومبادئ الهوية الوطنية في الإمارات» واضحة من خلال مبادراته المتمثلة في البرامج الصيفية والشتوية لطلاب المدارس والجامعات، وبرنامج رواد الهوية الوطنية، وأندية الهوية الوطنية، وبرنامج إنتاج الأعمال الفكرية والفنية عن الهوية الوطنية، وقوافل الهوية الوطنية، وبرنامج العمل مع الحكومات المحلية ومجالس الأحياء، والمسابقات السنوية في الهوية الوطنية، والمؤتمرات والفعاليات الرئيسية، وفعاليات جناح صندوق الوطن في معرض أبوظبي للكتاب ومهرجان العين للكتاب، وملتقى المفكرين والمبدعين ودورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، والملتقى السنوي لأندية التسامح والهوية الوطنية في الجامعات.

كما وجّه معاليه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل صندوق الوطن، وكل المساهمين والشركاء والمانحين، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي طالما دعمت مشروعات الصندوق، مؤكداً أن صندوق الوطن سيظل حريصاً على تطوير آلياته ومشروعاته.

وأضاف معاليه أن مجلس إدارة صندوق الوطن وافق على التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق بما يضمن تعميق الأثر الإيجابي الذي يحدثه الصندوق في مجالات عمله المختلفة لدى شباب الوطن، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية المجتمعية، وتطوير تعليم اللغة العربية، ومبادرة تواصل، وجميعها تمكن الصندوق من توسيع الأثر الإيجابي لجهوده حتى يشعر بها أبناء وبنات الوطن في كل مكان على أرض الوطن.