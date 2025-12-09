انطلاق فعاليات «شتاء صندوق الوطن» في 10 مقرات

انطلقت أمس فعاليات «برنامج شتاء صندوق الوطن»، الذي يركز على تعزيز الهوية الوطنية ومكوناتها الرئيسية لدى الأجيال الجديدة تحت شعار «العربية لغة القرآن»، واستقبل البرنامج طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً للمشاركة بكافة الأنشطة التي تستمر على مدى أسبوعين في 10 مواقع بكافة إمارات الدولة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويضم برنامج شتاء صندوق الوطن هذا العام أكثر 150 نشاطاً ثقافياً وتراثياً وفنياً وترفيهياً، ورياضياً، كما يشارك في أنشطة البرامج ما يزيد على 37 فناناً وكاتباً وعلى عدد من الحرفين وكبار المواطنين، في الأنشطة، التي يديرها أكثر من 84 مدرباً ومدرساً ومشرفاً.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن: «إن الصندوق حريص على أن تركز أنشطة وفعاليات برامج شتاء صندوق الوطن، على تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية»، مؤكداً أن الباب مازال مفتوحاً أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج إلى جانب كافة الذين اشتركوا من قبل عبر موقع صندوق الوطن، بشرط أن تتوافر أماكن لهم سواء في المقرات الرئيسية التي تم اختيارها هذا العام.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من إطلاق برنامج شتاء صندوق الوطن هو الإسهام في بناء أجيال المستقبل الواعية بهويتها الوطنية، والقادرة على الإبداع والريادة المستدامة، وتعزيز علاقتها باللغة العربية، وتطوير مهارات القراءة والفهم بالغة العربية من خلال آيات قرآنية، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والابتكار لدى الجيل الجديد، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة كحب الوطن والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مؤكداً أن العنوان الأبرز والذي يعد شعاراً لكافة أنشطة الأسبوع الأول هو «السنع الإماراتي لغة عمل وقيم أخلاقية» باعتبار أن السنع جزء رئيسي في تكوين الشخصية الإماراتية ينتقل من جيل إلى قيل بقيم إماراتية نبيلة نعتز بها جميعاً.

وأكد أن عدداً من طلاب المدارس يشاركون في الأنشطة عبر 10 مقرات رئيسية في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والفجيرة، مشيراً إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بالمقرات والبرامج والجداول المختلفة متاحة للجميع من خلال موقع صندوق الوطن.

ولفت القرقاوي إلى أن صندوق الوطن حرص على الاستعانة بعدد كبير من المدربين والمدرسين المؤهلين لإدارة كافة أنشطة البرامج ليستفيد كل المشاركين من أبنائنا الطلبة بكافة الأنشطة، منوهاً إلى أن الصندوق حريص على استشراف آراء أولياء الأمور في الأنشطة وأسلوب العمل من أجل عملية التطوير المستمرة بالأنشطة.