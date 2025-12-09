«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة خبراء ووسطاء تسوية المنازعات

اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء بأبوظبي عدداً من القرارات المتعلقة بعمليات القيد والمتابعة المهنية، حيث وافقت على قيد 9 خبراء و21 وسيطاً لتسوية المنازعات التجارية والمدنية بعد استيفائهم الشروط والضوابط والمتطلبات المعتمدة، كما اطلعت على عدد من الطلبات والشكاوى واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار جهود تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق أرقى معايير الجودة والدقة في أداء المهام الموكلة للخبراء والوسطاء.

إلى ذلك، اعتمدت اللجنة قيد 9 خبراء في جدول الخبراء المشتغلين بعد استكمالهم الشروط والمتطلبات المعتمدة، إلى جانب الموافقة على قيد 21 وسيطاً إلى سجل الوسطاء لفض المنازعات المدنية والتجارية، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.