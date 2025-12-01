11 ميدالية لـ«أبوظبي التقني» في مسابقة آسيوية

حصد فريق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 11 ميدالية متنوعة في مسابقة مهارات آسيا - تايبيه 2025، تمثلت في 4 ذهبيات، و4 فضيات، وميداليتين للتميز، إضافة إلى جائزة أبوظبي للمهارات، التي تمنح لصاحب أعلى درجة بين جميع المتسابقين، لتحقق الإمارات حضوراً لافتاً في واحدة من أهم المنافسات الآسيوية المتخصصة في المهارات التقنية والمهنية.

شارك في المسابقة أكثر من 29 دولة، وضمت ما يزيد على 300 متسابق وخبير، تنافسوا في 44 مهارة تقنية ومهنية.

وحصدت جنان خالد المرشدي الميدالية الذهبية في مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب جائزة أبوظبي للمهارات ولقب Best of Nation، بعد حصولها على أعلى درجة بين جميع المشاركين في البطولة، كما فازت ميثاء سلطان المصعبي بالميدالية الذهبية في الرسم الهندسي الميكانيكي (كاد)، وحققت ميس صالح بارباع الميدالية الذهبية في صبغ السيارات، ونالت مريم هاشم الهاشمي الميدالية الذهبية في التصميم الجرافيكي.

أما الميداليات الفضية الأربع فقد حصل عليها كل من لين محمد جامع في تكنولوجيا التصميم الصناعي، وعيسى خالد النبهاني في الخراطة باستخدام الحاسب الآلي، ويوسف أحمد الحوسني في التوصيلات الكهربائية لفئة الناشئين، وفاطمة جاسم العلي في الإلكترونيات للناشئين.

وحصد كل من منصور أحمد صديق في الإلكترونيات، وزايد سمير مرشد في اللحام ميداليتين للتميز، بعد أداء تقني متقدم يعكس جاهزية المواهب الإماراتية للتنافس على أعلى المستويات. وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية: «إن هذا الإنجاز الكبير الذي حققه شباب الإمارات في تايبيه ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في تمكين الشباب الإماراتي ودعم تطورهم».