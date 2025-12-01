7 آلاف منحة من مؤتمر أبوظبي الدولي لمنتسبي خط الدفاع الأول

شهد مؤتمر أبوظبي الدولي للحوادث الكبرى، الذي انطلقت أعماله أمس، الإعلان عن تخصيص 7 آلاف منحة تدريبية مجانية لمنتسبي خط الدفاع الأول، بواقع 1000 منحة لكل إمارة، لتمكين العاملين في المؤسسات الصحية والإسعافية والدفاع المدني والشرطة من اكتساب المهارات الأساسية والمتقدمة في إدارة الحوادث واسعة النطاق.

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي تنظمه مؤتمرات «ميدك»، بمشاركة واسعة من القادة والخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والكوارث بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني الموحّد التدريبي لإدارة وإعداد الحوادث الكبرى «إعداد»، الذي يهدف إلى توحيد الجهود التدريبية ورفع جاهزية خط الدفاع الأول في مختلف مؤسسات الدولة.

ويستند البرنامج إلى اعتماد من أبرز المراكز التدريبية العالمية، بالشراكة مع المركز الأوروبي للكوارث والمجموعة البريطانية لدعم الحياة، كما يتم تنفيذه بإشراف الأكاديمية الوطنية للحوادث الكبرى وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة «جاهزية» والوطنية للتدريب «تدريب»، وبالتعاون مع الفريق الطبي الإماراتي التطوعي.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات رئيس برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، باتت نموذجاً عالمياً في الجاهزية والاستجابة للأزمات، ومركزاً مؤثراً لبناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن إطلاق البرنامج الوطني الموحد «إعداد» يمثل نقلة نوعية في منظومة الجاهزية الوطنية، من خلال توحيد المعايير والإجراءات الميدانية، وتطبيق الدليل الوطني للحوادث الكبرى.

وأكد أن المؤتمر يشكّل منصة استراتيجية لتوحيد مناهج التدريب للعاملين في الجهات الصحية والشرطية والإسعافية والعسكرية والخدمية، بهدف تعزيز الجاهزية الموحدة وتطوير منهجيات الاستجابة وفق أفضل الممارسات العالمية.