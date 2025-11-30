شرطة أبوظبي تقدم عرضاً عسكرياً احتفالاً بعيد الاتحاد

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الدفاع المدني، عرضاً عسكرياً مميزاً، ضمن فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، وسط حضور كبير من زوار المعرض، الذين تفاعلوا مع العرض.

وأوضح العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب رئيس لجنة الفعاليات والعروض العسكرية، أن طابور العرض شارك فيه عدد من ضباط وأفراد الشرطة وعناصر الشرطة النسائية والمستجدين من إدارة التأهيل الشرطي وكلية الشرطة، وفرقة موسيقى شرطة أبوظبي، مشيراً إلى أن العرض قدم لوحة وطنية مميزة، جمعت بين فن التغرودة الإماراتية والإيقاع العسكري، في تجسيد فني يعكس مسيرة إنجازات دولة الإمارات، وترسخ في الوقت ذاته قيم الولاء والانتماء، وروح الوحدة والتلاحم،التي يتحلى بها أبناء الوطن.