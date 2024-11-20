«تريندز» للتدريب وجامعة جون هوبكنز يبحثان تعزيز التعاون



بحث معهد تريندز الدولي للتدريب «TITI»، وجامعة جون هوبكنز، كلية الدراسات الدولية المتقدمة «SAIS»، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.



وركز الاجتماع، الذي عقد أمس في مقر المعهد، على استكشاف إمكانات تقديم برامج أكاديمية وتدريبية مبتكرة تعكس أحدث التوجهات العالمية في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على المجالات ذات الأولوية، مثل التحولات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعدد من القضايا الاقتصادية والأمن السيبراني، والاستدامة، وغيرها.



شراكة

وأكد الجانبان أهمية بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز المعرفة وتطوير الكفاءات في المنطقة، وتوفير فرص تعليمية متميزة للكوادر الشابة.



يأتي الاجتماع في إطار سعي المعهد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتوفير منصات تعليمية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.