مجموعة تدوير تشارك في نقاش على هامش المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

شاركت مجموعة تدوير في حلقة نقاشية نظّمتها جامعة الإمارات ضمن البرنامج العلمي لـ«المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025»، الذي استضافته أبوظبي للمرة الأولى بتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور جهات حكومية وخاصة وخبراء دوليين ناقشوا ملفات الحفظ والعمل المناخي والتنمية المستدامة. واستضافت الجلسة أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وأداء الأعمال في مجموعة تدوير.

حيث قدم عرضاً شاملاً تناول فيه نتائج أبحاث وبيانات تتعلق بأفضل منهجيات إدارة النفايات وتعظيم الاستفادة منها. وأكّد خلال مداخلته أن تحقيق هدف المجموعة بتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2030 يتطلب توسيع الشراكات وتكامل الجهود مع الشركات والجهات المعنية.

كما استعرض نماذج تعاون قائمة بين تدوير وشركائها، وفي مقدمتها شراكتها مع جامعة الإمارات لتحويل نفايات الطعام إلى غاز حيوي وأسمدة عالية القيمة، إضافة إلى التعاون مع شركة «أكران» لإجراء دراسات حول نفايات جذوع النخيل وتقييم قابليتها للاستخدام كوقود بديل في صناعة الأسمنت.