منصور وهزاع بن زايد يحضران أفراح الرميثي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد محمد بالعاجر الرميثي، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة أحمد مطر محمد الرميثي، وذلك في مجلس السمحة بأبوظبي. وقدّم سموه التهاني للعريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة. وحضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حفل الاستقبال.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. كما حضر حفل الاستقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.