حمدان وهزاع بن زايد يزوران «العين للصيد والفروسية»

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين، الذي يقام في مركز «أدنيك» العين حتى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مجموعة «أدنيك» وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وقام سموهما بجولة في أروقة المعرض، اطلعا خلالها على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، وما تعرضه من أحدث الابتكارات في مجالات معدات الصيد والفروسية والصقارة والهجن والسلوقي، وأنشطة المغامرات والسفاري، إضافة إلى الفنون التراثية والحرف اليدوية ومستلزمات التخييم.

كما التقى سموهما عدداً من ممثلي الشركات المحلية والعالمية العارضة، واستمعا إلى شروحات تفصيلية حول أبرز المعدات والابتكارات والتقنيات التي يقدمها المعرض لزواره من هواة الرياضات التراثية، بما يسهم في ترسيخ حضور هذه الرياضات بين أفراد المجتمع.

وأكد سموهما خلال الجولة أن المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين يمثل إضافة نوعية إلى برنامج الفعاليات الرئيسية في منطقة العين، نظراً لما يحمله من قيمة ثقافية وتراثية تعزز مكانة المنطقة كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات المتخصصة والأنشطة التراثية على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك تزامناً مع اختيار منطقة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025.

كما أكد سموهما أن الرعاية والاهتمام الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصون التراث الإماراتي وتعزيز حضور الرياضات الأصيلة، يشكلان ركناً أساسياً في نجاح الفعاليات الوطنية التي تحتفي بالموروث وتعمق ارتباط الأجيال بقيم الهوية الإماراتية.

وأثنى سموهما على المستوى التنظيمي المتميز للمعرض ونجاحه في استقطاب عدد كبير من الجهات العارضة من داخل الدولة وخارجها، بما يعكس مكانته المتقدمة كمنصة رائدة تجمع بين التراث الإماراتي الأصيل وأحدث الابتكارات في عالم الصيد والفروسية والتخييم.

رافق سموهما خلال الجولة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، نائب رئيس ‏مجلس إدارة ‏جمعية ‏الإمارات للخيول ‏العربية؛ ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتستقطب الدورة الأولى من المعرض 873 عارضاً وعلامة تجارية، على مساحة تبلغ 24 ألف متر مربع، بما يعكس الإقبال الكبير على المشاركة في هذا الحدث. كما تشارك في المعرض 12 دولة، الأمر الذي يعزز فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.